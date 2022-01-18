Kağıthane’de köpeğe istismar davası: Rapor istendi

2014 yılında köpeğe istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın mahkemede fotoğrafları çekildi. O fotoğraflarla görüntülerdeki kişi karşılaştırılacak.

İstanbul Kağıthane’de 2014 yılında “Nilayım” adlı köpeğe istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanık Hamdi Y., Yargıtay’ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıktı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hamdi Y. katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı da hazır bulundu.

“OLAY TARİHİNDE SİGARA KULLANMIYORDUM”

Savunma yapan Hamdi Y., “Görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Emniyette bana yanıltmalı soru sordular. O yüzden de benim dedim. Üzerime geldiler, ne derlerse tamam dedim. Görüntülerdeki kişi sigara kullanmaktadır. Olay tarihinde sigara kullanmıyordum.” dedi.

FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Sanık Hamdi Y.’nin, kamera görüntüleriyle karşılaştırılması için fotoğrafları çektirildi.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, olay görüntülerinin duruşmada izletilmesini talep ederek, sanığın salonda izlerken utanç ve haya duygularının devreye gireceğini söyledi.

MAHKEME RAPOR İSTEDİ

Mahkeme, sanığın fotoğrafları ve dava dosyasının Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na gönderilmesine ve güvenlik kameralarındaki kişi ile köpeğe yönelik eylemin tespit edilerek rapor hazırlanmasına karar verdi.

Görüntülerin izletilmesi talebinin hazırlanan rapordan sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.