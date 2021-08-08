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Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon düzenlendi

Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon düzenlendi

Bir adrese düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye toplam 12 bin 24 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi ve 4 çalışana adli işlem yapıldı.