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    Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon düzenlendi

    Bir adrese düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye toplam 12 bin 24 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi ve 4 çalışana adli işlem yapıldı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 10:06
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    Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon düzenlendi

    İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde önceki gün bir adrese saat 21.00'da operasyon düzenlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen kumar operasyonunda suça karıştığı tespit edilen 14 kişi yakalandı.

    KUMAR EŞYALARI ELE GEÇTİ

    Yapılan aramalarda 1 adet rulet ve masası, 538 adet para yerine kullanılan renkli pul, 4 deste çeşitli oyun kartları ele geçirildi.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 12 bin 24 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

    ADLİ İŞLEM UYGULANDI

    İş yeri sahibi ve 4 iş yeri çalışanı hakkında "Kumar oynanmasına yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.

     

    (Fotoğraf)

     


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    Kağıthane de kumar oynayanlara operasyon düzenlendi #2

    Kağıthane de kumar oynayanlara operasyon düzenlendi #3

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