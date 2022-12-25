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    Kağıthane’de Kur’an kursu hocası yolda yürürken öldürüldü

    Bir grup magandanın açtığı ateş, 25 yaşındaki Kur’an kursu hocasının sonu oldu. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
    • 25.12.2022 - 15:09
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    Kağıthane’de Kur’an kursu hocası yolda yürürken öldürüldü

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi’ne gece saatlerinde araçlarıyla gelen bir grup, etrafa ateş açtı.

    O esnada cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen Kur’an kursu hocası Ramazan Arslan ve bir kişi yaralandı.

    Dairenin camından geçerek duvara saplandı

    Seken mermilerden biri de 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camından geçerek duvara saplandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kağıthane’de Kur’an kursu hocası yolda yürürken öldürüldü #1

    25 yaşındaki Kur’an kursu hocası öldü

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    25 yaşındaki Kur’an kursu hocası Ramazan Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Yaralanan diğer kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Saldırganlar aranıyor

    Ramazan Arslan’ın cenazesi, adli tıpta yapılan incelemelerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ikindi namazından sonra defnedilmek üzere Düzce’ye gönderildi.

    Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Kağıthane’de Kur’an kursu hocası yolda yürürken öldürüldü #2

    “Gece buralar berbat bir yer oluyor”

    Silah seslerini duyan Orhan Aksungur, “Akşam burası çok kalabalıktı, duyduğuma göre 2 kişinin vurulduğunu söylediler. Yaralananlardan birinin Kur’an kursunda eğitim veren Ramazan Hoca olduğunu söylediler. Öğrencilerine tatlı almak için gelen hocaya rastgele açılan kurşun denk gelmiş. Bu sokakta zaten her zaman böyle olaylar, rahatsızlıklar oluyor.

    Kağıthane’de Kur’an kursu hocası yolda yürürken öldürüldü #3

    Hayatını kaybeden hoca için herkes çok iyi birisi olduğunu söylüyordu. Ben kendisiyle tanışmıyordum ama kime sorsanız iyi bir insan olduğunu söylüyordu. Bu mahallede sürekli böyle olaylar oluyor. İki gün önce aynı yerde esnafı vurdular. Rastgele ateş edip gidiyorlar. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu ne böyle, yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Saat gece 01.00’dan itibaren buralar berbat bir yer oluyor.” dedi.


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