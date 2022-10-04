Kağıthane'de kurye kılıklı saldırgan kurşun yağdırdı

Gece saatlerinde bir kafeye moto kurye kılığında giren şahıs, etrafa rastgele ateş açtı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de bulunan kafede geçtiğimiz nisan ayında dehşet anları yaşandı.

Nurtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, silahlı bir şahıs motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi.

"Mesut kim?"

Kafede bulunanlara “Mesut kim?” diyerek sorular soran kurye, içeride rastgele ateş etti.

Rastgele ateş açtı

Saldırganın sorular sorup rastgele ateş ettiği dehşet anlarında, kafede bulunan müşteriler ise korkuyla masanın altına saklandı.

Saldırgan bir süre sonra kafeden çıkarak kayıplar karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasının yanı sıra iş yeri sahibi Süleyman V. ile görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu.

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Saldırgan yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.