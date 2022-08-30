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    Kağıthane’de kuyumcuya giren gaspçıları, linçten polis kurtardı

    Kuyumcu dükkanına giren gaspçı çift, biber gazı ile etkisiz hale getiremedikleri kuyumcuyu silahın kabzası ile yaraladı. Esnafın müdahale ettiği olayda gaspçıları, linç girişiminden polis kurtardı.
    • 30.08.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 11:14
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    Kağıthane’de kuyumcuya giren gaspçıları, linçten polis kurtardı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde, dün saat 15.30 sıralarında, cerrahi maskeli biri kadın iki gaspçı, müşteriymiş gibi kuyumcuya girdi.

    Erkek olan şahıs, biber gazı ş-sıkarak kuyumcu Yaşar Güngör’ü etkisiz hale getirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    Şahıs, kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca Güngör’ü yaralayarak etkisiz hale getirdikten sonra kadın gaspçı, tezgahın arkasına geçip ziynet eşyaları ve paraları elindeki çantaya doldurdu.

    Gaspçıya linç girişimi kamerada

    Kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi. Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygun anları ve linç girişimi ise güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

    Kağıthane’de kuyumcuya giren gaspçıları, linçten polis kurtardı ViDEO

    Polis ekipleri, linç girişimini engelledi

    Olay sürdüğü esnada cadde üzerinde devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, anlık müdahaleyle linç girişiminde bulunulan gaspçıyı ve yanındaki kadın gaspçıyı esnafın elinden kurtardı.

    Gözaltına alınan gaspçıların isimlerinin Rıza Ö. ve Hatice D., olduğu öğrenildi. Şahıslar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrasında emniyete götürüldü. Şahısların üst aramalarında ise elektro şok, biber gazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Para ve altınların bulunduğu çantaya ise el konuldu.

    Kağıthane’de kuyumcuya giren gaspçıları, linçten polis kurtardı #1

    Burnu kırılan kuyumcu, taburcu edildi

    Öte yandan burnu kırılan ve başının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Güngör ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Hastanede kırılan burnuna müdahale de edilen Yaşar Güngör, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Kağıthane’de kuyumcuya giren gaspçıları, linçten polis kurtardı #2

    Gaspçı çift adliyeye sevk edildi

    Öte yandan ifadeleri alınan çiftin dini nikahlı olduğu ve gaspçılardan Rıza Ö.’nün emniyette hırsızlık suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi.

    Emniyette ifadeleri alınarak yağma-gasp suçundan adli işlem yapılan çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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    Kağıthane’de kuyumcuya giren gaspçıları, linçten polis kurtardı #4

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