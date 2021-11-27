Kağıthane'de kuzeninin kiraladığı araçla hırsızlık yaptı

Özgür C. ve Kadir C., kuzenlerinin kiraladığı araçla hırsızlık yaparken, ev sahibine yakalandı. Hırsızlarla burun buruna gelen Baki K., polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan Baki K., eşiyle birlikte gece yarısı uykuya daldı. Uyku esnasında gelen seslere uyanan Baki K., hırsızla burun buruna geldi.

Şahsın evden çıkarak sokakta bekleyen bir arabaya binip kaçtığını gören Baki K., polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri arama başlatırken, evden çalınan eşyalar belirlendi.

Evden 2 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet alyans ve 1 adet akıllı kol saati çalındığı ortaya çıktı.

POLİSİ GÖRÜNCE ÇALDIKLARINI BIRAKTILAR

Şüphelileri yakalamak üzere yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağcılar Demirkapı Mahallesinde saat 04.40 sıralarında Bağcılar Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, 34 EKA 677 plakalı aracı durdurmak istedi.

O esnada araç içerisindeki 2 şahıs koşarak kaçtı. Olay yerinde bıraktıkları aracın içerisinden ise hırsızlık yaptıkları evden çalınan eşyalar ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı aracın uygulama üzerinden kiralanmış olduğunu tespit eden Kağıthane polisi, kayıtlardan kiralayan kişiye ulaştı.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Aracı kiralayan Murat Can C.’nin aracın çalındığına dair ihbarda bulunduğunun belirlenmesi üzerine ifadesi alındı.

İfadesinde, aracı teyzesinin oğlu olan 20 yaşındaki Özgür C. ve 18 yaşındaki Kadir C.'ye kullanması için verdiğini söyleyen Murat Can C., şüphelilerin hırsızlık yaptıklarını söyleyerek kendisini aradığını ancak korktuğu için polis ekiplerine haber veremediğini belirtti.

Yapılan incelemede çalındığı ihbar edilen aracın, şüphelilerin kaçmasının ardından ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine çelişkili ifadeler veren Murat Can C. ve kuzeni Özgür C., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Murat Can C.'ye "evden hırsızlık" ve "suç uydurma" suçlarından, Özgür C.'ye ise "evden hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı.

Kağıthane'de kuzeninin kiraladığı araçla hırsızlık yaptı VİDEO

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan, Özgür C.’nin 14 adet "hırsızlık", 1 adet "kapkaç", 1 adet "gasp", 2 adet "çocuğun cinsel istismarı", Kadir C.’nin ise 3 adet "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", 7 adet "hırsızlık", 2 adet "yaralama" ve 1 adet "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.