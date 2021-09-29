Kağıthane'de oğlunu silahla yaralayan baba, tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de 48 yaşındaki oğlunu silahla kurşunlayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 69 yaşındaki Kemal K. tutuklandı.

Dün akşam 21.40 sıralarında Kağıthane'nin Sultanselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şüpheli Kemal K., para isteyen uyuşturucu bağımlısı oğlu Selim K. tarafından saldırıya uğradı.

SİLAHLA OĞLUNU KURŞUNLADI

Darp edilen baba, kendini korumak için evinde bulundurduğu silahla oğlunu belinden kurşunladı. Baba Kemal K. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilen oğlu hastaneye kaldırıldı.

BABA TUTUKLANDI

Şüpheli Kemal K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Kemal K. tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi İstanbul Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli Kemal K. öldürme kastının olmadığını ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Ancak şüpheli Kemal K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.