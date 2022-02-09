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    Kağıthane'de okul önünü mesken tutan torbacı çift yakalandı

    Ortaokul önünde uyuşturucu sattığı tespit edilen kadın ve eşinin motosikletlerinden, tekerlek içerisine zulalanmış marihuana ele geçirildi.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 10:00
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    Kağıthane'de okul önünü mesken tutan torbacı çift yakalandı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Şeyh Şamil Ortaokulu önüne motosikletle gelerek öğrencilere uyuşturucu satan evli çift, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Ekipler, önceki gün saat 15.00 sıralarında okul etrafında dolaşan 34 CEP 323 plakalı motosikleti durdurdu.

    TEKERLEKTEN MARİHUANA ÇIKTI

    Şahısların üst aramalarını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yapan polis ekipleri, herhangi olumsuzluğa rastlamadı. Motosikletten yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine Yunus polisi, inceleme yaptı. Yapılan aramalarda, motosikletin ön tekerleğinin içerisine zulalanmış satışa hazır 3 parça halinde toplamda 67.25 gram gelen marihuana ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 765 liraya ve çiftin cep telefonlarına da el konuldu.

    Kağıthane de okul önünü mesken tutan torbacı çift yakalandı #1

    TORBACI ÇİFT SERBEST KALDI

    Aramaların ardından motosikletteki torbacı Duygu K. (35) ve Gökhan K. (42) gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen çiftin ifadesi alındı. Emniyette “uyuşturucu ve uyarı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlemleri yapılan çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca çiftin 2’si lisede eğitim gören, toplamda 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

    Kağıthane de okul önünü mesken tutan torbacı çift yakalandı #2

    Kağıthane de okul önünü mesken tutan torbacı çift yakalandı #3

    Kağıthane de okul önünü mesken tutan torbacı çift yakalandı #4

    Kağıthane de okul önünü mesken tutan torbacı çift yakalandı #5


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