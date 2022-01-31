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- Kağıthane'de ölümden dönülen kaza kamerada
Kağıthane'de ölümden dönülen kaza kamerada
- İHA
- 31.01.2022 - 13:53
- Güncelleme : 31.01.2022 - 13:56
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir sürücü park halindeki aracına binerek yola çıkmak istedi. Sürücü, devam edeceği esnada fren yerine gaza bastı.
FREN YERİNE GAZA BASTI
Kontrolden çıkan aracı, o esnada sokakta konuşan çocukların üzerine sürdü.
ÇOCUKLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son bir hamleyle otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabilirken, çocuklar ise ölümden kıl payı kurtuldu.
Olayın ardından maddi hasarlı kazaya karışan araçların sürücülerinin, kendi aralarında tutanak tutarak anlaştığı öğrenildi.
Kağıthane'de ölümden dönülen kaza kamerada
KAMYONET KONTROLDEN ÇIKIP, MİNİBÜSE ÇARPTI
Öte yandan, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda dün saat 12.30 sıralarında yaşanan kazada, kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, araçlarda ise ağır maddi hasar meydana geldi.