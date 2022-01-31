Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, sokaktaki çocukların üzerine ilerledi. Çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu olayda otomobil, park halindeki araca çarparak durabildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir sürücü park halindeki aracına binerek yola çıkmak istedi. Sürücü, devam edeceği esnada fren yerine gaza bastı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Kontrolden çıkan aracı, o esnada sokakta konuşan çocukların üzerine sürdü.

ÇOCUKLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Son bir hamleyle otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabilirken, çocuklar ise ölümden kıl payı kurtuldu.

Olayın ardından maddi hasarlı kazaya karışan araçların sürücülerinin, kendi aralarında tutanak tutarak anlaştığı öğrenildi.

Kağıthane'de ölümden dönülen kaza kamerada

KAMYONET KONTROLDEN ÇIKIP, MİNİBÜSE ÇARPTI

Öte yandan, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda dün saat 12.30 sıralarında yaşanan kazada, kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, araçlarda ise ağır maddi hasar meydana geldi.