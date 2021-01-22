Euro
9.003
0.31%
Dolar
7.4035
0.48%
Altın
443.17
0%
Borsa
1.534
-1.14%
Bitcoin
230.800
-11.14%
EXEN Coin
17.90
-3.29%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi

    Otobüs şoförü olan baba ve oğlunun, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darbedilme anı kameraya yansıdı. Kamera kayıtlarında, otobüs camının patlatıldığı anlar da yer aldı.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi

    İstanbul'da bulunan Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, geçtiğimiz günlerde güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldı.

    Otobüs şoförü, o esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.

    Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti.

    OTOBÜSÜN CAMLARINI PATLATTILAR

    Saldırgan ve arkadaşları otobüsün camlarını kırıp, ardından şoförü ile oğlunu darbetti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    DARP ANLARI KAMERADA

    Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şoförün, saldırganlar hakkında emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi ViDEO

    Kağıthane de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi #1

    Kağıthane de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi #2

    Kağıthane de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi #3

    Kağıthane de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir