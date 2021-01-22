- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi
Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi
Otobüs şoförü olan baba ve oğlunun, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darbedilme anı kameraya yansıdı. Kamera kayıtlarında, otobüs camının patlatıldığı anlar da yer aldı.
- İHA
- 22.01.2021 - 10:00
- Güncelleme : 22.01.2021 - 10:38
İstanbul'da bulunan Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, geçtiğimiz günlerde güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldı.
Otobüs şoförü, o esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.
Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti.
OTOBÜSÜN CAMLARINI PATLATTILAR
Saldırgan ve arkadaşları otobüsün camlarını kırıp, ardından şoförü ile oğlunu darbetti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
DARP ANLARI KAMERADA
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şoförün, saldırganlar hakkında emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi ViDEO