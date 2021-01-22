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Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi

Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlu darbedildi

Otobüs şoförü olan baba ve oğlunun, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darbedilme anı kameraya yansıdı. Kamera kayıtlarında, otobüs camının patlatıldığı anlar da yer aldı.