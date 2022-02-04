Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, otomobille refüje çıktıktan sonra doğalgaz kutusuna çarptı. Etrafa yayılan gazın alev almaması, olası bir facianın önüne geçti.

Kağıthane’nin Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi'nde, saat 07.00 sıralarında, alkollü olduğu iddia edilen Moğolistan uyruklu Khosbayar Ganbat’ın kullandığı otomobil, refüje çıktıktan sonra dükkan girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı.

Kaza nedeniyle etrafa gaz yayılmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın, kendi imkanları ile araçtan indi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Sürücünün yanında bulunan kadın, olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Otomobilde içki şişelerinin bulunduğu belirtildi. Bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri, doğalgaz vanasını kapatarak olası bir faciayı önledi.

Kağıthane’de otomobil, doğalgaz kutusuna çarptı VİDEO



“REFÜJDEN KAÇAYIM DERKEN DÜKKANA GİRDİ”

Olayı gören mahalle sakini, “Arkadaş hızla geldi. Refüjden kaçayım derken sağ taraftaki dükkana girdi. Yabancı uyruklu bir kişiydi. Doğalgaz kutusuna vurdu. Allah’tan ekipler çabucak gelerek müdahale ettiler. Yoksa bir facia olabilirdi. Olayı kurtardılar.” dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen araç sürücüsü refüje çarptıktan sonra dükkan kepengine çarptığı, o sırada otomobilin çarptığı doğalgaz kutusundan çevreye gaz yayıldığı görüldü.