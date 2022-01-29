Kağıthane'de duvarı yıkan otomobil, binaya çarptı

Dik yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan araba, bir duvarı yıkıp, binaya çarptıktan sonra askıda kaldı. Facianın eşeğinden dönülen kazada, mahalle sakinleri panik yaşadı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi’nde kar yağışı sonrası, otomobilin sürücüsü, dik bir yokuştan inmek istedi.

Sürücü sokaktan inmeye başladığı esnada araç bir anda kontrolden çıktı.

DUVARI YIKIP, BİNAYA ÇARPTIKTAN SONRA ASKIDA KALDI

Yokuşta hızlanan araç sokağın başındaki duvarı yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi.Kaza esnasında sokakta ve evde kimsenin olmaması sonucu faciadan dönülürken, hava yastıkları patlayan araç ise askıda kaldı.

Kazanın ardından sürücü panikle araçtan çıkarak sokağın başına koştu. Sesleri duyan vatandaşlar da olay yerine gelerek sürücüyle konuştu.

Kağıthane’de otomobil duvarı yıkıp binaya çarptı

"HERHANGİ BİR ÖLÜ YA DA YARALI YOK"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Araç yukarıdan aşağıya kayarak binanın korkuluk demirlerine, duvarına çarpıyor. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok. Duvar olmasaydı evin içine misafirliğe girerdi" dedi.

"DUVAR OLMASA FACİA YAŞANIRDI"

Bir başka vatandaş ise, "Araç rampadan aşağıya inerken köşedeki demir korkuluklara çarpıyor. Biz çarptıktan sonra gördük çekici falan geldi ve arabayı çekti. Ölü ve yaralı yok ama duvar olmasa bir facia olurdu, evin içine girerdi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi ancak sürücünün isteği üzerine araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak götürüldü.