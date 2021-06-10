Kağıthane'de otomobilin motosiklete çarpma anı

Yasak yerden dönüş yapmaya çalışan motosiklette bulunan sürücü ve arkadaşı, kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı İmrahor Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Erol B., kavşağa ters yönden girmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yere savrularak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane’de otomobilin çarptığı motosiklet üzerindekiler yola savruldu

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Erol B., “Ben ışıklar yandığında geçiyordum. Öndeki minibüs bunlara vurunca sola kaçtı. Benim önüme kırdılar. Bana vurduktan sonra düştüler. Baktığımda yerde yatıyordu” dedi.