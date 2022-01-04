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    Kağıthane'de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı

    Alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasına giren kadın, gözüne kestirdiği oyuncağı çantasına koyarak uzaklaştı. Aynı mağazaya hırsızlık için tekrar gelen şahıs bu kez yakayı ele verdi.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:04
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    Kağıthane'de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı

    Kağıthane Merkez Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanında hırsızlık olayı yaşandı.

    OYUNCAKLARI ÇANTASINA DOLDURDU

    Dükkana giren kadın, mağazada bir süre gezindikten sonra yanında getirdiği çantaya oyuncak doldurmaya başladı.

    Çantasına birkaç tane oyuncak koyan hırsız daha sonra mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

    Kağıthane de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı #1

    AYNI MAĞAZADAN İKİNCİ HIRSIZLIK

    Aynı mağazaya ikinci defa hırsızlık için geldin belirli bir süre geçtikten sonra kadın hırsız, tekrar aynı mağazaya gelerek gezmeye başladı. Mağazada rafta bulunan yaklaşık 400 lira değerindeki oyuncağı çantasına koydu.

    Kağıthane'de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı VİDEO

    POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

    Daha sonra fark edilmemesi için oyuncağın arkasındaki ürünü öne çekerek rafın dolu görünmesini sağlayıp tekrar mağazadan kaçtı. Kadını fark eden mağaza görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızı alışveriş merkezinin yakınlarında yakaladı. Hırsızlığı inkar eden kadına polis ekipleri, çantasındaki oyuncağın faturasını sordu.

    Kağıthane de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı #2

    SUÇUNU KABUL ETTİ

    Polislere cevap veremeyen kadın, suçunu kabul etti. Gözaltına alınan hırsızın Nurdan K. isimli kadın olduğu tespit edilirken, kadın emniyete götürüldü.

    Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının daha öncede mağazadan hırsızlık yaptığını belirledi.

    Emniyette suç kaydının bulunmadığı öğrenilen kadın hırsız Nurdan K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Kağıthane de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı #3

    Kağıthane de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı #4


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