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Kağıthane'de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı

Kağıthane'de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı

Alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasına giren kadın, gözüne kestirdiği oyuncağı çantasına koyarak uzaklaştı. Aynı mağazaya hırsızlık için tekrar gelen şahıs bu kez yakayı ele verdi.