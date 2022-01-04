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- Kağıthane'de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı
Kağıthane'de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı
- İHA
- 04.01.2022 - 09:41
- Güncelleme : 04.01.2022 - 10:04
Kağıthane Merkez Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanında hırsızlık olayı yaşandı.
OYUNCAKLARI ÇANTASINA DOLDURDU
Dükkana giren kadın, mağazada bir süre gezindikten sonra yanında getirdiği çantaya oyuncak doldurmaya başladı.
Çantasına birkaç tane oyuncak koyan hırsız daha sonra mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
AYNI MAĞAZADAN İKİNCİ HIRSIZLIK
Aynı mağazaya ikinci defa hırsızlık için geldin belirli bir süre geçtikten sonra kadın hırsız, tekrar aynı mağazaya gelerek gezmeye başladı. Mağazada rafta bulunan yaklaşık 400 lira değerindeki oyuncağı çantasına koydu.
Kağıthane'de oyuncak hırsızlığı yapan kadın yakalandı VİDEO
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Daha sonra fark edilmemesi için oyuncağın arkasındaki ürünü öne çekerek rafın dolu görünmesini sağlayıp tekrar mağazadan kaçtı. Kadını fark eden mağaza görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızı alışveriş merkezinin yakınlarında yakaladı. Hırsızlığı inkar eden kadına polis ekipleri, çantasındaki oyuncağın faturasını sordu.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Polislere cevap veremeyen kadın, suçunu kabul etti. Gözaltına alınan hırsızın Nurdan K. isimli kadın olduğu tespit edilirken, kadın emniyete götürüldü.
Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının daha öncede mağazadan hırsızlık yaptığını belirledi.
Emniyette suç kaydının bulunmadığı öğrenilen kadın hırsız Nurdan K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.