Hareketsiz araç birden yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, alevleri diğer arabalara sıçramadan söndürdü.

İstanbul Kağıthane'de alevlere teslim olan otomobil küle döndü.

Yangın saat 04.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde olan otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir süredir park halindeki araçtan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

DİĞER ARAÇLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, park halindeki diğer otomobillere sıçramadan söndürüldü.

Alevlerin yükseldiği anlar ise o sırada görüntü çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de park halindeki otomobil yandı ViDEO