Bir minibüs sürücüsü, park sırasında fren yerine gaza basınca demir direği ve kepengini kırdığı iş yerine girdi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 34 TB 5071 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan Ziyaettin Yavuz, Yeşilce Mahallesi’ndeki iş yerinin önüne aracı park etmek isterken fren yerine gaza bastı.

PEDALLARI KARIŞTIRINCA İŞ YERİNE DALDI

Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, önce bir iş yerinin önündeki demir direğe ardından da park halindeki araca çarptıktan sonra kepengi kırarak iş yerine daldı.

Sürücünün ve içeridekilerin neye uğradığını şaşırdığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane'de pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı VİDEO

"ŞOFÖR HATASI"

Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, “Buraya vurmuş. Burada bir araç vardı, onun aynasını kırmış. Onda fazla bir şey yoktu ama direkte ve kepenkte zarar var. Neden kaza yaptığını bilmiyorum ama şoför hatası.” dedi.

Olayın ardından araç sahibi Salim Gültekin, sürücü Yavuz ve kepengi ile direği zarar gören iş yeri sahibi, Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kazayla ilgili ifade verdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.