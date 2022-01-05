Kağıthane'de polis gören torbacı eroini yere attı

Sokak üzerinde polis uygulamasını fark eden torbacı, yakalanmamak için üzerlerindeki uyuşturucudan kurtulmak istedi fakat başarılı olamadı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde arkadaşlarıyla beraber yürüyen ve üzerinde uyuşturucu madde olan bir şahıs, duvar dibinde bekleyen polisi fark edip paniğe kapıldı.

Yakalanmamak isteyen şahıs, elinde tuttuğu eroin dolu peçeteyi yere attı.

ARKADAŞI TEKMEYLE KENARA İTTİ

Arkadan gelen başka biri ise içinde eroin olan peçeteye tekme atarak yol kenarına göndermeye çalıştı. Şüpheli tavırları üzerine GTB sorgusu yapılan şahıslar, bir olumsuzluk olmadığı için gönderildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Ancak ekipler, bir süre sonra yerdeki peçeteyi buldu. İki parça halinde toplam 56.20 gram eroin ele geçirilirken, ekipler şahsın Feryat K. (18) olduğunu belirledi. Feryat K., kısa süre sonra Yahya Kemal Mahallesi’nde yakalandı.

Kağıthane’de polisi görünce uyuşturucuyu yere atan torbacı kamerada