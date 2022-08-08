Rezidanslara girerek 1 gün içinde 3 evdeki ziynet eşyaları ve dövizleri çalan maskeli 2 kadın hırsız yakalandı. Kadınların, toplamda 113 suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde, mart ayında 2 ayrı adresteki rezidanslarda hırsızlık olayları yaşandı.

Kapısı açıkken rezidanslara giren 2 maskeli kadın, ilk olarak Rafet K. isimli şahsın evine girdi. Evi dağıtan kadınlar 3 bin dolar, 1.500 lira ve bir miktar ziynet eşyaları çalarak evden ayrıldı.

Evlerdeki ziynet eşyaları ve dövizleri topladılar

İHA’nın haberine göre; Rafet K.’nin evinden çıkan hırsızlar, daha sonra aynı mahalledeki bir başka cadde üzerindeki bir rezidansa girerek, buradaki Hanife İlkay K.’nin evinin kapısını zorlayıp içeriye girdi.

Aynı şekilde evi dağıtarak arayan kadın hırsızlar, evden ziynet eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Olaydan 3 gün sonra aynı mahallede bir rezidansa daha giren 2 kadın hırsız, evden 60 bin lira bin 600 euro, 700 dolar ve çok miktarda ziynet eşyası çalarak kaçtı.

Kağıthane’de rezidanslara dadanan maskeli kadın hırsızlar yakalandı VİDEO



Saha çalışması sırasında yakalandılar

Evleri soyulan Muhammet Elçi İ., Rafet K. ve Hanife İlkay K. durumu polise ekiplerine bildirdi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, binaların ve sokakta bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Polis ekipleri, saha çalışması yaptığı sırada Cansu A. (22) ve Sultan C.’nin (32) üzerindeki ziynet eşyalardan şüphelenerek durdurup arama yapmak istedi.

Bu sırada çalınan kolyenin olduğunu tespit eden Kağıthane polisi, eşkale uyan Cansu A. ve Sultan C.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

80’den fazla suç kaydı çıktı

Cansu A.’nın üzerinde 55 bin lira, 300 dolar, bin 550 euro ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi. GBT sorgusunda 50’den fazla suç kaydığı olduğu öğrenilen Cansu A.’nın 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

80’nin üzerinde suç kaydı olan ve 6 farklı suçtan aranması olduğu tespit edilen Sultan C.’nin üzerinde ise 5 bin 100 lira, 320 dolar ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kadın hırsız, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘evden hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.