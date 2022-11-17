Kağıthane’de sahte bakanlık kartı taktı, ters yönde ilerledi

Camında bakanlık kartı bulunan aracıyla ters yönde giden sürücü, yol verilmeyince tehdit ve küfürler savurdu. Bakanlık kartının sahte, sürücünün ise çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Kağıthane’de, dün saat 15.50 sıralarında, Merkez Mahallesi'nde ailesinin de içinde olduğu otomobiliyle ters yönden gelen araç sürücüsü Gazeteci Bora Erdin’den yol istedi.

Erdin yol vermeyince, otomobil sürücüsü küfür ve hakaret etmeye başladı. O anları cep telefonuyla kaydeden Erdin, önünde bakanlık kartı bulunan aracı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

DHA’nın haberine göre; İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bakanlık kartı sahte çıktı

Yapılan çalışmalarda M.O.D. olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Sürücünün aracının trafikten men kaydı olduğu görülürken, otomobilindeki bakanlık kartının sahte olduğu belirlendi.

Adli işlem başlatıldı

Ekiplerin yaptıkları çalışmada, M.O.D.'nin 'yaralama' ve 'uyuşturucu' gibi suçlardan kaydı olduğunu tespit edildi. M.O.D.'nin aracı bağlanırken, kendisine ise 'tehdit' suçundan adli işlem başlattı.

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