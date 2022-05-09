İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ulaşan silah ticareti ihbarı üzerine harekete geçildi. Kovalamacayla yakalanan şüphelinin evinde uçaksavar fişeği ve 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kağıthane'nin Telsizler Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü O.T. isimli şahsın silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgiyle harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

Operasyon sırasında evde olan O.T., polis ekiplerini görür görmez kaçmaya başladı.

Kovalamacayla yakalandı

DHA'nın aktarımına göre, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Kağıthane'de silah ticaretine operasyon: Uçaksavar fişeği ve 21 silah bulundu ViDEO

Uçaksavar fişeği ve 21 silah bulundu

Evde yapılan aramada 21 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, bir adet 7.65mm tabanca ve tabancaya ait şarjör, 500 adet 9mm fişek, bin 850 adet 7.65mm fişek, bir adet uçaksavar fişeği, 47 adet 7.62mm fişek, bir adet pres makinası, 11 bin 150 lira ve çok sayıda silah yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.

Şahıs cezaevinde

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.T., "Silah İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.



