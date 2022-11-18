Kağıthane’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

3 şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekilmesi üzerine kavgada 20 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti. Diğer 2 şahıs ağır şekilde yaralandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 23.00 sıralarında Nusret Taşçar (20) ve diğer iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

Kısa süreli çatışma sonucunda 3 şahıs, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

3’ü de ağır yaralandı

Kavganın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı 3 genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi edilmeleri için çevre hastanelere götürdü.

İstanbul’da tartışma silahlı kavgaya dönüştü VİDEO

Kurtarılamadı

Nusret Taşçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer ağır yaralı iki şahsın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre polis ekipleri, olayın nedenini araştırıyor.