Kağıthane’de silahlı saldırı: Yanlış adamı vurdu Silahlı saldırıya uğrayan gencin yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın, benzerlik nedeniyle söz konusu vatandaşı hedef aldığı ortaya çıktı.

İHA

İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı düzenlendi.

İş yerinin önünde bekleyen genç, motosikletle gelen kasklı şahsın saldırısına uğradı. Bacağından vurulan genç, can havliyle dükkana girdi.

Sultanselim Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, öğle saatlerinde çalıştığı iş yerine gelen Mert Yaman, kapıda beklemeye başladı.

Yaman, arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada motosikletle gelen kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İş yerinin önünde saldırıya uğradı

Saldırgan, geldiği motosiklete binerek kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Hayati tehlikesi olmayan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yanlış adamı vurdu

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yüzlerce saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, saldırganların Mehmet Şirin V. ve Kamuran Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda iki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın biri, genci kendisini kavgada darp ettiğini zannettikleri kişiye benzerlikleri için vurduğu ortaya çıktı.