İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenledi. Baskın sırasında sivil polislerin, “Abi gelin, oyun var” diyerek çağrıldıkları öğrenildi.

İstanbul’un Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına kurallara uymayan kişilerin toplandıkları kıraathaneleri denetlendi.

POLİSLERİ “ABİ GELİN, OYUN VAR” DİYEREK DAVET ETTİ

İhbar üzerine Gürsel Mahallesi Gelin Sokak'a giden ekipler, burada ‘pes’ dedirtecek anlar yaşadı.

Yasak olmasına rağmen açık tutulan kıraathaneyi fark eden sivil ekiplere, ismi açıklanmayan bir kişi “Abi gelin, oyun var içeride" dedi.

Kağıthane’de sivil polisleri kıraathaneye davet ettiler ViDEO

KUMAR OYNAYAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Davet üzerine kıraathaneye gire polis, 8 kişinin içeride olduğunu ve yuvarlak masa etrafında oturan dört kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Masa üzerinde ise 550 lira kumar parası ve iskambil kağıtları ile oyun pulları muhafaza altına alınırken, 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı kumar oynayan dört kişi ise gözaltına alındı.

KURAL TANIMAZLARA 228 BİN 954 LİRA CEZA

Öte yandan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Mahallesi, Harmantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde denetlenen 4 adreste sokağa çıkma kısıtlamasını, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını ihlal eden 66 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 228 bin 954 lira idari para cezası uyguladı.

Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan 4 mekan da, Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.