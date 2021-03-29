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    Kağıthane'de taksi durağına dalan araç kamerada

    Kağıthane’de hafif ticari aracın 4 taksiye çarparak durabildiği kaza kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:57
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    Kağıthane'de taksi durağına dalan araç kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aşırı hızlı hafif ticari araç, taksi durağına daldı.

    4 taksiye çarparak duran araç, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Araçlardan bazıları kullanılamaz hale geldi.

    YARALANAN OLMADI

    Yaralananın olmadığı kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kağıthane de taksi durağına dalan araç kamerada #1

    Hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı VİDEO

    Kağıthane de taksi durağına dalan araç kamerada #2

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