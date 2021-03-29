Kağıthane'de taksi durağına dalan araç kamerada

Kağıthane’de hafif ticari aracın 4 taksiye çarparak durabildiği kaza kameralara yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aşırı hızlı hafif ticari araç, taksi durağına daldı.

4 taksiye çarparak duran araç, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Araçlardan bazıları kullanılamaz hale geldi.

YARALANAN OLMADI

Yaralananın olmadığı kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı VİDEO