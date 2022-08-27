Taksi şoförü olarak çalışan şahıs, aracının göze hoş gelmediğini iddia ederek park halindeki otomobilin iki jant kapağını çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı...

Taksi şoförü bir şahıs, seyir halinde olduğu bir mahallede aracını durdurdu.

Gözüne kestirdiği park halindeki aracın iki jant kapağını çalan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Olaya ait görüntüleri izledi

Sabah işe gitmek için aracının başına gelen vatandaş, jant kapaklarının olmadığını görünce büüyk şaşkınlık yaşadı.

Ardından çevredeki güvenlik kameralarını izleyen şahıs, yaşanan hırsızlık olayını görünce görüntülerle birlikte emniyete gitti.

Kağıthane'de taksi şoförü park halindeki aracın jant kapağını çaldı VİDEO



Gözaltına alındı

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntüleri incelemeye aldı.

Yapılan çalışmaların ardından hırsızın kimliğini tespit eden ekipler, 53 yaşındaki taksi şoförü Cengiz Ş.'yi bulmak için çalışma başlattı.

İHA'nın aktarımına göre; yakalanan şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Göze hoş gelmediği için güzelleştirmek istedim"

Ticari taksi şoförü Cengiz Ş. emniyette verdiği ifadesinde, “Kullandığım taksinin jant kapaklarından ötürü kötü bir görüntüsü vardı. Göze hoş gelmediği için güzelleştirmek istedim. Sabaha karşı bir müşteriyi bıraktıktan sonra bir aracın yanında durdum. 2 adet jant kapağını alarak aracımın bagajına koydum. Ancak daha sonra pişman olup geri dönerek aynı sokağa bıraktım" dedi.

Tutuklandı

Emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan suç kaydı bulunan Cengiz Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "otodan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.