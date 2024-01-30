DHA
İstanbul Kağıthane'de akılalmaz bir olay yaşandı.
İddiaya göre yanında kadın olan bir kişi, taksi şoförü ile tartışmaya başladı.
Yolcu alma tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken adam, taksiciye kafa attı.
Taksiciden taraf kişi kadına tokat attı
Tekme tokat devam eden kavgada taraflar, yere düşerek birbirlerine vurmaya devam etti.
Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken taksiciden taraf olan bir kişi, kadına tokat attı.
Kadın baygınlık geçirdi
Kadın kavgaya engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Darbedilen kadın bir süre sonra baygınlık geçirdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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