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Kağıthane'de taksici kaosu: Tokat yiyen kadın bayıldı

Kağıthane'de taksici kaosu: Tokat yiyen kadın bayıldı Taksici ile tartıştığı kişiler kavga etti. Kavgada taksicinin yanındaki arkadaşı, kadına tokat attı. Bir süre tekme tokat devam eden kavgada kadın baygınlık geçirdi.