Trafiği bahane eden taksici, iki kadın müşterisini yolda indirmek isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Yolcuları eşyalarıyla aracından atan şoför ise şikayet üzerine gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde sahip olduğu iş yerinden çıkan Aysun A. isimli kadın, yeğeni Büşra B. ile birlikte taksiye bindi.

Aysun A., taksi şoförüne Seyrantepe’de ineceğini, yeğeninin ise Sanayi Mahallesi'nde ineceğini söyledi.

TRAFİĞİ BAHANE EDİP, KADINLARIN İNMESİNİ İSTEDİ

Yolculuk başladıktan sonra iddiaya göre taksi şoförü, trafiğin yoğun olduğunu bahane ederek Büşra B.'yi gitmek istediği yere götüremeyeceğini ve inmesini söyledi. Bunun üzerine Aysun A. ve Büşra B. taksici ile tartışmaya başladı.

"SABAHA KADAR SENİ Mİ GEZDİRECEĞİM"

Taksi şoförü, Aysun A.'ya "Beğenmiyorsan inersin, para da vermezsin. Sabaha kadar seni mi gezdireceğim? Mazot olmuş 30 lira. Seyrantepe'ye gideceğim, alternatif yol var. 2 dakika yürüsen ne olacak? 20 lira vereceksiniz, esir alıyorsunuz insanları." diyerek tepki gösterirken, Aysun A. ve yeğeni Büşra B. ise taksiden inmek istemediğini belirtti.

Bunun üzerine taksi şoförü, Büşra B.'yi gitmek istediği adrese götürdü. Büşra B. indikten sonra taksi şoförü, Aysun A. isimli kadını Seyrantepe’ye götürmek için ilerlemeye devam etti.

Kağıthane'de taksiciyle yolcuların tartışması kamerada





KADINI YOLUN YARISINDA ARACINDAN ATTI

O esnada Aysun A. ile taksi şoförü arasında yol boyunca tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, yolun yarısında durup kadını zorla araçtan indirdi.

Kadına hakaret ettiği de iddia edilen taksi şoförü, Aysun A. isimli kadının eşyalarını da taksiden dışarıya attı. Olayın ardından kadın, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

TAKSİCİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, taksiciyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taksici, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.









