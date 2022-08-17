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    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı

    Bir elinde kasatura diğer elinde sopa ile oto tamirciye giren M.E., içerideki ustaya saldırdı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen M.E., aynı iş yerinden akü çaldı.
    • 17.08.2022 - 13:38
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    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bağlı Merkez Mahallesi’nde, geçtiği perşembe günü saat 11.00 sıralarında, madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.E. isimli şahıs, elinde kasatura ve sopayla oto tamircisine girdi.

    Ustaya hakaretler edip tehditler savuran M.E., elindeki kasaturayı gösterdiği ustaya “Elini aç bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürüm.” dedi.

    Tekrar gelip akü çaldı

    DHA’nın haberine göre; tamircinin açtığı eline ve bacaklarına sopayla defalarca vurup dışarı çıkan M.E., aynı gün dükkanın önündeki otomobil aküsünü alarak çek çek arabasıyla götürdü.

    Olaya şahit olan dükkan çalışanları durdurmaya çalışsa da M.E.'nin aküyü götürmesine engel olamadı.

    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı VİDEO

    Restoran camına sandalye fırlattı

    M.E.'nin aynı caddedeki restoranın camına da sandalye attığını gören çevredekiler polise haber verdi.

    Gözaltına alınan M.E., polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı #1

    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı #2

    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı #3

    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı #4

    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı #5

    Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı #6


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