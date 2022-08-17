Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı

Kağıthane’de, tamircide ustayı sopayla dövüp akü çaldı

Bir elinde kasatura diğer elinde sopa ile oto tamirciye giren M.E., içerideki ustaya saldırdı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen M.E., aynı iş yerinden akü çaldı.