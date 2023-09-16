Kağıthane'de tartıştığı kadının sevgilisine kafa atan taksici yeniden gözaltında Kısa mesafe tartışması yaşadığı Kazakistanlı kadın yolcusunu önce tehdit ardından da sözlü taciz eden ve kadının adreste bekleyen erkek arkadaşına kafa atan taksici, yeniden gözaltına alındı.

İHA

İstanbul Kağıthane'de dehşet bir olay yaşandı.

Kazakistan uyruklu Kamila Orynbay, evine gitmek için Ortabayır semtinde taksi durdurdu.

Ancak kadın yolcu ile taksici arasında kısa mesafe tartışması çıkmıştı. Tartışma sonrası sürücüyü ikna eden kadın taksiye bindi.

Taksi içerisinde sürücünün sözlü tacizine uğrayan kadın, panikle erkek arkadaşı Uğur Tonbul'a mesaj attı.

"Beni delirtmeyin"

Yolculuk boyunca yaşanan tartışmalarda taksici, "Bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım. Keserim hepinizi yemin ediyorum" diyerek tehditler savurdu.

O esnada Kamila Orynbay'ın evinin önüne gelen erkek arkadaşı Uğur Tonbul, beklemeye başladı.

Bir süre sonra gelen taksiden kadın inerken, taksici ile Uğur Tonbul arasında tartışma çıktı.

Kadının sevgilisine kafa attı

Tartışmanın kavgaya dönüştü olayda taksici, kadının arkadaşına kafa attı. Site görevlilerinin polis ekiplerine durumu bildirmesi sonrası taksici olay yerinden aracıyla uzaklamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Tonbul ve Kamila Orynbay'ı ifadelerini almak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından evine gelen Uğur Tonbul aracının aynasının kırık olduğunu gördü.

Taksicinin kimliği tespit edildi

Olayla ilgili görüntüleri inceleyen Gültepe Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri, saldırgan taksi şoförünün Serdar Y. (22) olduğunu tespit etti.

Emniyette “kasten adam yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarının da kaydı olduğu öğrenilen taksici polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniden gözaltına alındı

Ancak taksici işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kararın ardından savcılık serbest bırakılan taksici hakkında yeniden gözaltına kararı verdi. Bunun üzerine polis ekipleri taksici Serdar Y.‘yi yeniden gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)