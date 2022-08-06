Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.250
-0.34%
BTXN Coin
8.17
3.28%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Kağıthane’de tatlıcıdaki silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk da yaralandı

    Aşkın Ş. İsimli bir şahıs, gittiği tatlıcıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, o sırada dükkanda bulunan 11 yaşındaki Taha G. de bacağından vurularak yaralandı.
    • 06.08.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kağıthane’de tatlıcıdaki silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk da yaralandı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, haziran ayında akşam saatlerinde, emniyette 9 adet suç kaydı olan Aşkın Ş. (26) gittiği tatlıcıda saldırıya uğradı.

    Kapıya gelen maskeli bir şahıs yanında getirdiği tabanca ile arka arkaya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

    İHA’nın haberine göre; o sırada dükkanda bulunan Taha G. (11) korku dolu anlar yaşadı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

    Kamera kayıtları mercek altına alındı

    İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

    Ekiplerin yaptığı incelemede saldırganların emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Mikail Cengiz Ş. (21) ve 6 adet kaydı bulunan Miraç Y. (22) olduğunu tespit etti.

    Olayla ilgili saldırganların yakalanması için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Kağıthane’de tatlıcıdaki silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk da yaralandı VİDEO

    Kağıthane’de tatlıcıdaki silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk da yaralandı #1

    Kağıthane’de tatlıcıdaki silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk da yaralandı #2

    Kağıthane’de tatlıcıdaki silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk da yaralandı #3

    Kağıthane’de tatlıcıdaki silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk da yaralandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı
    Futbol

    Süper Lig, Twitter hesabı sonunda açıldı

    Hatay'da yaşlı kadını akrabası 34 yerinden bıçakladı
    3. Sayfa

    Hatay'da yaşlı kadını akrabası 34 yerinden bıçakladı

    Görüş Bildir