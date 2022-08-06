Aşkın Ş. İsimli bir şahıs, gittiği tatlıcıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, o sırada dükkanda bulunan 11 yaşındaki Taha G. de bacağından vurularak yaralandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, haziran ayında akşam saatlerinde, emniyette 9 adet suç kaydı olan Aşkın Ş. (26) gittiği tatlıcıda saldırıya uğradı.

Kapıya gelen maskeli bir şahıs yanında getirdiği tabanca ile arka arkaya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İHA’nın haberine göre; o sırada dükkanda bulunan Taha G. (11) korku dolu anlar yaşadı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kamera kayıtları mercek altına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede saldırganların emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Mikail Cengiz Ş. (21) ve 6 adet kaydı bulunan Miraç Y. (22) olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili saldırganların yakalanması için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kağıthane’de tatlıcıdaki silahlı saldırıda, 11 yaşındaki çocuk da yaralandı VİDEO

