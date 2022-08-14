Babalarını tehdit ettikleri genci sokak ortasında sıkıştıran grup, biber gazı sıktı. Genci etkisiz hale getirip arabaya bindirmeye çalışan gençler, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de film sahnesini aratmayan bir olay yaşandı.

Sabah saatlerinde evinden çıkan M.J. isimli genç, babasının işyerinin olduğu sokağa geldi.

Burada bir süre yürüyen genci arkasında takip eden bir şahıs, yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Araca bindirmeye çalıştılar

Direnmesi üzerine araçla gelen iki şahıstan biri de aşağıya inerek genci yere düşürdü. Bir süre sürükledikleri genci kucaklayan iki şahıs, geldikleri araca bindirmeye çalıştı.

Kağıthane'de tehdit ettikleri ailenin üyesini kaçırmaya çalıştılar VİDEO



Vatandaşlar sayesinde kurtuldu

O esnada sesleri duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, şahıslara müdahale etti. Son anda araçtan düşerek kurtulan genç ardından ayağa kalkarak aracı bir süre kovaladı.

"Biber gazı sıkıp arabaya bindirdiler"

Mahalle sakinlerinden Kaan Çelik, “Bir kaç gündür buradan lüks araç geçiyormuş. Para al ver muhabbeti olmuş. Borçları varmış. Aileden birini kaçırmaya kalktılar. Çocuğun ağzına biber gazı sıktılar. Sonra arabaya bindirdiler. Çocuk kendini bir anda dışarıya attı. Ondan sonra aramışlar ve ‘bize 30 bin lira para getirin yoksa bir daha kaçırırız’ demişler” dedi.

Genç, hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Ailenin tehdit edildiği ortaya çıktı

Genç tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayın sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, gencin babası A.J. ve ağabeyi F.J.’nin tehdit edildiğini belirledi.

Şüpheliler her yerde aranıyor

Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, plakasını ve kimliklerini tespit ettikleri şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.