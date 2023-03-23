Kağıthane'de tetikçi kargocu kılığında geldi! Brezilyalı model yaralandı Brezilya modelin kargocu kılığında kendisini tuzağa çeken kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Brezilya uyruklu model Dio Silva, semtteki bir prodüksiyon şirketine çekime geldi.

Öğle saatlerinde Silva’nın cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasına Yeni Zelanda ülkesine ait bir numaradan mesaj geldi.

Ürünü elden teslim etmek istedi

Adına kargo olduğu mesajını okuyan Silva, kuryeyi önce evine yönlendirdi.

Ancak karşı tarafın elden teslim etme ısrarı üzerine Silva, şahsa bulunduğun yerin konumunu gönderdi.

Kargocu kılığında tuzağa çektiler

Sohbetten yaklaşık 1.5 saat sonra kargocu kılığındaki saldırganlar, sokağa gelerek Silva’yı beklemeye başladı.

Kurşun yağmuruna tutuldu

Silva’nın gelmesi üzerine kasklı saldırgan silahını çekerek kurşun yağdırdı.

Bacaklarından vurulan genç model can havliyle kaçarken, saldırgan ise geldiği motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Mermi karnına geldi

Saldırıda yoldan geçen İsmail Alkan da karnından yaralanırken, mermi isabet eden bir aracın camı ise tuzla buz oldu.

O anlar kaydedildi

Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar kameralara anbean yansırken, olaya tanık iki çocuk ve babası ise şoke oldu.

"Bende o arada silahla karnımdan yaralandı"

Olayda yaralanan İsmail Alkan şu şekilde konuştu:

Burada dururken motosikletli iki şahıs geldi. Arkadaşa burada silahla ateş ettiler. Bende o arada silahla karnımdan yaralandı. Diğer arkadaş 5-6 tane kurşun yedi ve hastaneye kaldırıldı. Gördüklerim bu kadar yani olacak şey değil.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Dio Silva’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Saldırganlar aranıyor

Olayla ilgili polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise kovanları delil poşetine koyduktan sonra çevrede çalışma yaptı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin olayla ilgili saldırganları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.