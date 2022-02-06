Kağıthane'de torbacılara suçüstü

Emniyet ekiplerinin torbacılara yönelik düzenlediği baskında, uyuşturucu maddeleri kahve poşetine paketlerken yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve uyuşturucuların toplu taşıma araçları kullanılarak satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, uyuşturucuların satışa hazırlandığı Yahya Kemal Mahallesi’ndeki adresi tespit etti.

UYUŞTURUCULARI KAHVE POŞETİNE PAKETLERKEN YAKALANDILAR

Hazırlıkların ardından harekete geçen Kağıthane polisi, ertesi gün akşamüstü eve baskın düzenledi. Baskın esnasında evdeki Faruk E. ve Serkan S. 'marihuana' isimli uyuşturucu maddeyi küçük kahve poşetlerine paketlerken suçüstü yakalandı.

Şahısların kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan aramalarda, satışa hazır 86 fişek marihuana ve kokain, hassas terazi, düzleştirici makine, uyuşturucu ticaretinden kazanılan 300 lira ve cep telefonu ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Aramaların ardından uyuşturuculara el konularak, Faruk E. ve Serkan S. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.