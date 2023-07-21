Kağıthane'de trafik magandası kadın sürücünün aracına tekme ve yumrukla saldırdı

İHA

Trafik magandaları bitmek bilmiyor...

Hemen her gün kural ihlalleri nedeniyle ortaya çıkan magandalar, tehlike saçıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Kağıthane ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, öğle saatlerinde otomobilince eşi ve ablasını bekleyen Ebru Özkaynak, korku dolu anlar yaşadı.

Genç kadının aracının yanına motosikletle gelen bir şahıs, yol istedi.

Ancak sürücü Özkaynak trafik yoğunluğu nedeniyle bunu yapamayacağını söyleyince şahıs, kadının aracına tekme ve yumruklarla saldırdı.

Araçta annesi Sultan D. varken dehşeti yaşayan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Tehditler savuran trafik magandasını çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağdur Ebru Özkaynak ise yaşadığı o dehşet anları anlattı.

Karar tepki gösteren Ebru Özkaynak, şu ifadeleri kullandı:

Şikayetçi olduk ve günlerdir bu konuyla ilgileniyoruz. Ancak kendisi denetimli olarak serbest bırakılmış. Şu an kendisi elini kolunu sallayarak geziyor. Ben orada tanıdığım insanların yanına aracımla gidemiyorum. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bu şahsın zaten sabıkası kabarıkmış. Biz karardan hiç memnun değiliz. Bu kararın gözden geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Söyleyebileceğim tek şey ne sizin ne de yakınlarınızın karşısına Allah bunları çıkartmasın. Bana bunu yapma hakkı yok ama bunu yapabileceği hiçbir hareketim olmamıştı. Günlerdir bununla yaşamak zorundayım.