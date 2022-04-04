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    Kağıthane'de tüneli kapatıp, müzik dinleyen sürücülere ceza

    Sütlüce Tüneli’ni araçlarıyla kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden sürücülere trafik ekipleri tarafından toplamda 1603 lira idari para cezası kesildi.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:39
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    Kağıthane'de tüneli kapatıp, müzik dinleyen sürücülere ceza

    İstanbul'un Kağıthane Sütlüce Tüneli’nde iki otomobil ile yolu kapatarak yüksek sesli müzik ile dans eden kişiler o görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada yolu kapatanların araç sürücüsü Muhammet Savaş E. ile  İlhan K. olduğunu belirledi.

    TÜNELİ KAPATIP YÜKSEK SESLİ MÜZİK AÇTILAR

    Sürücü Muhammet Savaş E. 'ye trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen yükümlülüklere uymamak maddesinden 196 TL, Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir Trafik işareti belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak maddesinden 196 TL, film cam maddesinden 4 bin 27 TL para cezası kesildi.

    Kağıthane'de tüneli kapatıp, müzik dinleyen sürücülere ceza

    SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

    Sürücü İlhan K. 'ye ise, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen yükümlülüklere uymamak maddesinden 196 TL, Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir Trafik işareti belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamaktan 196 TL, Ses cihazlarını yönetmelikte gösterilen şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmaktan 196 TL para cezası uygulandı.

    Yaya Yasin A. 'a Taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmasından 196 TL para cezası uygulandı.

    Yol üzerinde durarak trafiği engelleyen araç sürücüleri ve 1 yaya şahsa toplam 1 bin 603 TL Trafik idari para cezası uygulandı.

    Kağıthane de tüneli kapatıp, müzik dinleyen sürücülere ceza #1

    Kağıthane de tüneli kapatıp, müzik dinleyen sürücülere ceza #2

    Kağıthane de tüneli kapatıp, müzik dinleyen sürücülere ceza #3


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