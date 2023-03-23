Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu! Çürük Ömer yakalandı Kağıthane'de uyuşturucu satıcısı "Çürük Ömer" bu kez yapılan baskında polislerden kaçamadı.

İHA İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'Çürük Ömer' lakaplı Ö.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda evdeki C.D. isimli kişi gözaltına alındı. Ö.G.'nin ise polis gelmeden önce evden kaçtığı tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda 10 kilogram 67 gram bonzai ele geçirilirken, Ö.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Aracıyla Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ne gittiği belirlenen Ö.G'nin yakalanması için operasyon genişletildi. Ö.G. saklandığı aracında yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi Şüpheliler, 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken, C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çürük Ömer lakabıyla tanının Ö.G. ise tutuklandı.