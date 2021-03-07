Kağıthane’de uzun namlulu silahlar ile binayı taradılar

Kağıthane'de gece saatlerinde uzun namlulu silah ve çelik yelekli olduğu iddia edilen şahıslar, bir apartı kurşun yağmuruna tutarken, polisin kovalamacasıyla yakalandılar.

Saat 03:45 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Park Sokak’ta, 34 ADN 531 plakalı otomobil ile gelen çelik yelekli çok sayıda şüpheli, uzun namlulu silahlar ile sokakta bulunan bir apartı kurşun yağmuruna tuttu.

5 KATLI BİNAYI TARADILAR

Silahlı saldırı sonrası 5 katlı binanın kapı ve camlarında hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve saldırganlar arasında kovalamaca yaşandı.

KAZA YAPTILAR, YAYA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Geldikleri otomobil ile saldırı sonrası polislerden kaçan şüpheliler Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’ne geldiklerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İçinde bulunan şüpheliler kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"HER GÜN BİR YER KURŞUNLANIYOR"

Olay sonrası iş yerinin önüne gelen işletme sahibi, "Ben de bundan sonra Çağlayan’da keleş ile dolaşıcam. Bu ilk değil, her gün bir yerleri kurşunluyorlar" dedi.

Kurşunlanan bina inceleme altına alınırken şüphelilerin kaza yaptığı araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.