Kağıthane’de yabancı uyruklu torbacılara operasyon

Kağıthane Mobil Park timi, zehir tacirlerinin olduğu iki gecekonduya yaptığı baskında 5 yabancı uyruklu torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Nefes kesen operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Mobil Park timi, Hamidiye Mahallesi’ndeki gecekondu yerleşiminde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve depolandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgede çalışma yapan polis ekipleri, satışın sokak üzerindeki iki gecekondu da yapıldığını tespit etti.

YABANCI TORBACILARIN GECEKONDUSUNA BASKIN

Çalışmaları derinleştiren Kağıthane polisi, Türkmenistan uyruklu şahısların kendileriyle irtibata geçen müşterilerine sokak üzerinde alacakları kadar uyuşturucu getirdiklerini belirledi.

Tespitlerin ardından hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Mobil Park timi, akşamüstü 2 gecekonduya operasyon düzenledi.

Evlere giren polis ekipleri, torbacılık yaptığı düşünülen Türkmenistan uyruklu 5 şahsı kıskıvrak yakaladı.

GİTARDAN ESRAR, YEM ÇUVALINDAN SİLAH ÇIKTI

Şahısların etkisiz hale getirilmesinin ardından evlerde arama yapan polisin dikkatini, tavana asılı bir gitar çekti.

Gitarı eline alan polis, içerisine bakarak gördüğü poşeti açtığında çok miktarda satışa hazır esrar maddesi ele geçirdi.

Aramalara devam eden Kağıthane polisi, evdeki tavuk ve horozlara verilmek üzere bulunan yem çuvalının içerisinde ise ruhsatsız tabanca buldu.

Ayrıca elektrik panosunun içerisine gizlenmiş poşetten de esrar maddesi ele geçirildi.

KAĞITHANE POLİSİ UYUŞTURUCUYA GÖZ AÇTIRMIYOR

Aramaların ardından evlerde yakalanan Türkmenistan uyruklu Kahraman A., Devlet G., Ovliyakuly Y., Cagri H. ve Durmush Y. gözaltına alındı.

Şahıslar, ele geçirilen yaklaşık 250 gram esrar maddesi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 355 lira ile 30 dolar, hassas terazi, cep telefonu ve paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli poşet, folyo ve at yarışı kağıdıyla birlikte Sadabad Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, ifadeleri alınması sonrasında “uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.