Kağıthane'de yabancı uyuruklu kurye ve otomobil çarpıştı

Ters yönden giden yabancı uyruklu motosikletli kuryenin otomobille kafa kafaya çarpıştığı feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında dehşet bir kaza yaşandı.

Hürrem Öztürk’ün kontrolündeki otomobil ile ters yönden gelen Türkmenistan uyruklu Kadir Gulberdiyev kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yapılan kontrollerde kurye Kadir Gulberdiyev’in hayatını kaybettiğini belirlendi.

O anlar kayıt altına alındı

Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği o feci kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan kurye yerde metrelerce sürüklendi.

Sürücü adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk’ün, ifadesinin alınması ve emniyette "taksirle öldürme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul’da moto kuryenin öldüğü feci kaza kamerada VİDEO