Kağıthane'de yakalayamadığı güvercini tekmeledi Boş bir araziye kurduğu kulübeye güvercinleri kapatan bir şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinleri önce fırlattı ardından tekmelediği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Kağıthane ilçesinde boş bir arazide akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kağıthane Merkez Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir vatandaş güvercinler için bir kulübe yaptı. Saat 12.00 sıralarında yol kenarında bulunan boş bir araziye güvercinler için kulübe yapan şahıs, hayvanlarını yuvalarına sokmak istedi. Önce fırlattı sonra tekmeledi Şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinlerden birisini sert bir şekilde tutarak yuvaya fırlattı. Ardından direnen başka bir güvercini ise tekmeler savurarak kovaladı. O anlar kaydedildi Tekmelerin bazıları güvercinlere denk gelirken, hayvanlara karşı yapılan şiddet vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.