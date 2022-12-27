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    Kağıthane’de Yakutistanlı astrolog ölü bulundu

    2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog, evinde ölü bulundu. Boğazında morluklar tespit edilen kadının, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kadının sevgilisi de aranıyor.
    • 27.12.2022 - 09:30
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    Kağıthane’de Yakutistanlı astrolog ölü bulundu

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'dan haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti.

    Kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.

    Boğazında morluklar tespit edildi

    Galina Trofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi.

    Polis, Galina Trafımova’nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti.

    2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi.

    Kağıthane’de Yakutistanlı astrolog ölü bulundu #1

    8 ay önce İstanbul’a geldi

    Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.

    Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.

    Kağıthane’de Yakutistanlı astrolog ölü bulundu #2

    “2 çocuğu da otele yerleştirip kaçmış”

    Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven, DHA’ya konuştu.

    Demirseven, “Polis ekiplerini görünce dışarı çıktım. Komşumuzun kiracısının evinde ölü bulunduğunu söylediler. Çocukları ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğu da otele yerleştirip kaçmış.” dedi.

    Kağıthane’de Yakutistanlı astrolog ölü bulundu #3


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