Kağıthane'de yan baktın kavgası kamerada

Mehmet Ç. ile yolda yürüyen Kerim G. arasındaki yan bakma kavgasında Kerim G., Mehmet Ç.'yi girdikleri dükkanda yumruk ve tekme atarak dövdü. O anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde 30 yaşındaki Mehmet Ç., yolda yürüyen 19 yaşındaki Kerim G.'nin kendisine yan baktığı iddia etti.

Durumdan rahatsız olan Kerim G., Mehmet Ç.'ye tepki gösterince ikili arasında yan bakma konusu yüzünden tartışma yaşandı.

Daha sonra Mehmet Ç., Kerim G.'ye küfredince ortalık iyice kızıştı ve tartışma, kısa süre içinde yerini kavgaya bırkatı.

Kerim G., arkadaşını yumrukladı



Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine giren taraflardan Kerim G., Mehmet Ç.’yi yumruk atarak yere düşürdü. Ardından Kerim G., arkadaşını yerde defalarca yumruk ve tekme atarak dövdü.

Kağıthane'de yan baktın kavgası: Şakalaşıyorlardı

Tarflar esnaf tarafından ayırıldı

O anlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken kavgaya tutuşan ikili, araya giren esnaf Emre G. tarafından ayırıldı.

İkili birbirinde şikayetçi olmadı

Olayın ardından iş yerinden çıkarak uzaklaşan tarafların, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.





"Şakalaşıyorlardı"



İHA'nın haberine göre; olayla ilgili konuşan Emre G., "Vallahi yeğenimle arkadaşı şakalaşıyorlardı. Ben dışarıdaydım onlar içeri girdi, sonra bir anda birbirlerine yumruk atmaya başladılar. Şaşırdım, zaten hemen ayırdım.

Bunlar aralarında şakalaşmışlar artık nasıl bir şakalaşmaysa. Aralarını buldum, barıştırdım ikisini. Kızdım zaten ben de onlara. Onları barıştırınca ben işime gücüme döndüm, onları da gönderdim.

İkisi zaten arkadaş, biri öbürüne küfür mü etmiş hakaret mi etmiş tam anlamadım ama kavga ettiler işte, ama Allah’a şükür aralarında daha büyük bir şey çıkmadan barıştırdık. Aralarında bir şikayet falan da olmadı." dedi.