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    Kağıthane'de yan yatan araçta 1 kişi yaralandı

    Kağıthane'de iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri yan yattı. Kazada bir kişi yaralandı.
    • 10.08.2022 - 03:10
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    Kağıthane'de yan yatan araçta 1 kişi yaralandı

    Kağıthane'de 23.45 sıralarında D-100 karayolu Edirne istikameti Kağıthane mevkiinde, Edirne istikametine doğru seyir halinde olan, sürücüsünün F.T. olduğu öğrenilen 34 BUT 564 plakalı otomobil ile 07 ABD 919 plakalı otomobil çarpıştı.

    Otomobil yan yattı

    Çarpışmanın etkisiyle 34 BUT 564 plakalı otomobil yan yattı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

    Otomobilin içine sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

    34 BUT 564 plakalı aracın sürücüsü F.T.’yi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu otomobilin ön camını kırarak çıkartılabildi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, yan yatan 34 BUT 564 plakalı otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Kağıthane de yan yatan araçta 1 kişi yaralandı #1


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