Kağıthane’de yangın paniği! Binayı saran alevlere su tankerindeki görevliler müdahale etti Balkonda bulunan tahtaların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasıyla bölgede büyük bir yanık yaşandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dairede yaşayan yaşlı kadın kurtarıldı.

İHA İstanbul'un Kağıthane ilçesinde öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkonda bulunan tahta parçaları bir anda tutuştu. Yangının kısa sürede büyüyerek balkonu sarmasıyla vatandaşlar durumu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Balkondaki yangına hortumla müdahale O esnada Kağıthane Belediyesine ait bir su tankerindeki görevliler, yangını görerek müdahale etmek istedi. Tankeri balkonun altına yanaştıran görevliler, aracın üstüne çıkarak hortumla alevlere müdahale etti. Sokağa döküldüler Kısa sürede kontrol altına alınan yangına ise bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, dairede yaşayan yaşlı bir kadın ise vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İnceleme başlatıldı Balkonun alev alev yandığı anlar ve hortumla müdahale ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadının kontrollerini yaptı.