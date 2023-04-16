Kağıthane’de yangın paniği! Binayı saran alevlere su tankerindeki görevliler müdahale etti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkonda bulunan tahta parçaları bir anda tutuştu.
Yangının kısa sürede büyüyerek balkonu sarmasıyla vatandaşlar durumu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Balkondaki yangına hortumla müdahale
O esnada Kağıthane Belediyesine ait bir su tankerindeki görevliler, yangını görerek müdahale etmek istedi.
Tankeri balkonun altına yanaştıran görevliler, aracın üstüne çıkarak hortumla alevlere müdahale etti.
Sokağa döküldüler
Kısa sürede kontrol altına alınan yangına ise bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.
Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, dairede yaşayan yaşlı bir kadın ise vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı.
İnceleme başlatıldı
Balkonun alev alev yandığı anlar ve hortumla müdahale ise kameralara yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadının kontrollerini yaptı.