4 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangında mahsur kalan biri çocuk 4 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki Hamam Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında 4 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Dairede yaşayanlar dumanları fark edince hızla dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar, 4'ncü katı da sardı. Apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan biri çocuk 4 kişi ise mahsur kaldı.

Biri çocuk 4 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla mahsur kalan 4 kişiyi dışarı çıkardı.

Daire kullanılamaz hale geldi

Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında 3'üncü kattaki daire kullanılamaz hale gelirken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane'de yangında mahsur kalanlar kurtarıldı VİDEO



"Bağırışlar duyduk"

DHA'nın haberine göre; apartman sakini Ömer Kele, "Biz aşağıda çalışıyorduk, bağırışlar duyduk. Dışarı çıktık, yoğun duman vardı. Üst katta bir aile vardı, 4-5 kişiler. Çocuk da vardı aralarında. İtfaiyeciler kurtardı." dedi.





























