Kağıthane'de yaşanan feci kazanın yeni görüntüleri Kağıthane'de hızını alamayan otomobilin yaşlı kadına çarptığı anlar kameralara yansıdı.

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobiliyle ara sokaktan çıkan sürücü Okan Danyıldız’ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı.

Hızlanan otomobil, önce kaldırımdaki kadına ardından da park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında kalan 67 yaşındaki Müşerref Çaylak, minibüsün altında kaldı.

Kadın aracın altından çıkarıldı

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ağır yaralanan Çaylak vatandaşların yardımı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkartıldı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Araç hızlanarak caddeye çıkıyor

Görüntülerde, sokak arasında park halinde olan otomobilin sürücüsü aracına biniyor. Araç ardından hızlanarak caddeye çıkıyor. Otomobil, o esnada önce yol kenarında kardeşiyle bekleyen kadına ardından da minibüse çarpıyor. Savrulan kadın, devrilen minibüsüne altına giriyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor.

Cep telefonu görüntülerinde ise çok sayıda vatandaş, devrilen minibüsü kaymaması için tutuyor. Vatandaşlar minibüsü tutarken, ekipler ise yaralı kadını altından çıkartıyor. Vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

Öte yandan polis ekipleri,kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Sürücü serbest kaldı

Tedavisinin ardından emniyete götürülen sürücü Okan Danyıldız’ın ise ifadesinin alınması ve “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.