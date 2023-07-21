Kağıthane'de yol isteyen taksiye çarptı Önünde ilerleyen kamyonete selektör yaparak yol isteyen taksi şoförüne öfkelenen kamyonet şoförü, hızla ilerledi ve o taksiye çarptı. Tutanak tutmak için taksiden inen şoföre, bu kez de kamyonet şoförü ve yanındakiler saldırdı. Saldırganlar, kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştı.

DHA

Yine İstanbul yine trafikte bir olay…

Başrolleri bu kez taksi ile kamyonet sürücü paylaşıyor.

14 Temmuz Cuma günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane’de TEM Otoyolu Okmeydanı sapağında yaşananlar, “bu kadarı da olmamalı” dedirtiyor.

Önce yol verdi

İddialara göre, olay şöyle gelişti:

Taksi şoförü Kıvılcım Aktaş, Kartal'dan aldığı 3'ü yabancı uyruklu 4 yolcuyu Haliç Kongre Merkezi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Aktaş, en sol şeritte önünde ilerleyen kamyonete selektör yaparak, yol istedi.

Taksiye bile isteye arkadan çarptı

Kamyonet şoförü sağ şeride geçerek yol verdi fakat bir anda taksiyi bariyerlere doğru sıkıştırmaya başladı.

Kamyonetten kurtulan taksi şoförü, yoluna devam etti.

Kısa süre sonra kamyonet şoförü, önünde ilerleyen taksiye hızla çarptı.

Biri bayıldı

Neye uğradığını şaşıran Aktaş ve yolcular, büyük panik yaşadı.

Olayın şokuyla yabancı uyruklu kadın yolcu, araçta baygınlık geçirdi.

Aracında hasar oluşan Aktaş ise tutanak tutmak için kamyonetin peşinden gitti.

Bir süre sonra kamyonet durdu.

Araç kamerası saniye saniye kaydetti

Taksiden inen Aktaş, bu kez kamyonetten inen 3 kişinin saldırısına uğradı.

Yolcuların korkusu daha da artarken, o 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Polise giden taksici şikayetçi olurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan korku dolu anlarda taksinin araç kamerası kayıttaydı.

"Bayağı korktuk"

Başından geçen dehşeti anlatan taksi şoförü Kıvılcım Aktaş, şunları söyledi:

O gün Kartal'dan 4 yolcuyu aldım. Biri Türk, 3 tanesi yabancı uyrukluydu. Bana Haliç Kongre Merkezi'ne gideceklerini söylediler. Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu'na kadar gittik. Sonra malum dehşeti yaşadığımız kamyonla karşı karşıya kaldık. Kamyon bir anda sol şeride geçince kendisi çok da yavaş seyrediyordu. Selektör yaparak yol vermesini istedim. Kendisi sağa doğru geçti. Ben de sol şeritten ilerliyordum. Kamyon beni bariyerlere doğru sıkıştırdı. Yolcularla o an çok panik yaşadık. Bayağı bir korktuk.

Kolonya ile sakinleştirdi

Ben olayın kapandığını düşünerek 96-97 kilometre hızla TEM Bağlantı Yolu'ndan Okmeydanı istikametine doğru ilerliyordum. Ardından bir anda kamyon korkunç bir şekilde bize çarptı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Yolcular bir yandan İngilizce korktuklarını söylüyor. İngilizcemle kendimce rahatlatmaya çalışıyorum onları. Yolculardan biri baygınlık yaşadı. Çok anlık vermem gereken bir karar vardı. Bayanı arabamda olan kolonyayla biraz sakinleştirdik.

"Üzerime 5 kişi koştu"

Yaşadığımız hasardan ötürü kendilerini takibe aldım. Amacım zabıt tutmaktı. Zabıt tutmak için arabamdan aşağı indim. Beyefendiye hasardan dolayı zabıt, tutanak tutalım diye söyledim. Direk bana yumruk atarak, 'Sen kimsin ki biz seninle zabıt tutalım?' dedi. Arabadan 2-3 kişi inmeye başladı. Sağ olsun Türk yolcu arabadan indi, bana yardım etmek için. Üzerime 5 kişi koşunca ben ne yapacağımı şaşırdım. Arabamda bayılan bir turist hanımefendi var.

"Şu an kayıplar"