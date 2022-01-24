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    Kağıthane'de yolda kayan çöp kamyonu 7 araca çarptı

    Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan çöp kamyonu, park halindeki 7 araca çarptıktan sonra durabildi.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 16:32
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    Kağıthane'de yolda kayan çöp kamyonu 7 araca çarptı

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi, Uğur Sokak'ta çöplerin toplandığı kamyon, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    ÇÖP KAMYONU KAYDI, 7 ARACA ÇARPTI

    Sokak boyunca park halindeki 7 otomobile çarparak hasar veren kamyon, büyük bir hızla yokuş aşağı inerken, yokuşun sonunda kar topu oynayan çocuklar da gürültüyü duyarak son anda kaçmayı başardı.

    Kaza sırasında çöp toplayan bir işçi, hızla inen kamyonu koşarak takip etmeye çalıştı.

    "EVDE OTURURKEN BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"

    Araç sahiplerinden Ethem Çimen, "Evde otururken bir gürültü duyduk. Aşağı baktığımızda kamyon araçlara çarparak aşağı iniyordu. Kar yeni yağmaya başlamıştı." dedi.

    Kağıthane de yolda kayan çöp kamyonu 7 araca çarptı #1

    Kağıthane de yolda kayan çöp kamyonu 7 araca çarptı #2

    Kağıthane de yolda kayan çöp kamyonu 7 araca çarptı #3

    Kağıthane de yolda kayan çöp kamyonu 7 araca çarptı #4

    Kağıthane de yolda kayan çöp kamyonu 7 araca çarptı #5


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