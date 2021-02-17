Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kağıthane'de, yolda durmakta zorluk çeken araçlar kazaya neden oldu.

Kağıthane’de yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Saat 09.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana gelen kazada, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte işlerine araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı.

TERS YÖNE GİRDİ

Ters yönden gelen bir sürücü ile diğer bir sürücü kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı kameralara yansıdı.

ÇARPARAK DURDU

Bir servis aracı kayarak önce refüjü aştı, ardından park halindeki arabaya çarparak durdu. Yolun tek tarafı trafiğe tamamen kapatıldı.

Kağıthane’de yollar çarpışan araba pistine dönüştü VİDEO