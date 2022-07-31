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    Kağıthane'deki genç kızın kapkaça uğradığı anlar

    Yolda yürürken yanına yaklaşan kapkaççıların gasbına uğradı. Yakalanan şüpheli cezaevine gönderilirken, yaşanan olay kameraya yansıdı.
    • 31.07.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 11:53
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    Kağıthane'deki genç kızın kapkaça uğradığı anlar

    İstanbul Kağıthane'de yürüyen bir genç kız kapkaça uğradı.

    Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, cadde üzerindeki kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen Şevval Y., kapkaççıların hedefi oldu.

    Genç kıza arkadan yaklaşan kapkaççılar, Şevval Y.'nin elindeki cep telefonunu çalarak motosikletle kaçıp kayıplara karıştı. Neye uğradığını şaşıran Şevval Y., olayın şokunu atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Şüphelilerin gittiği bütün güzergah incelendi

    Olay yerine gelerek Şevval Y.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri kapkaççıları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaççıların gittiği istikametteki bütün kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Motosikletin üzerindeki yazıyla ifşa oldular

    Görüntülerde kapkaççıların plakasız motosikletle Şişli’ye, oradan da Beyoğlu istikametine doğru gittiğini tespit etti. Kapkaççıların Halıcıoğlu bölgesinde ise izlerini kaybettirdikleri tespit edildi. Motosikletin üzerindeki yazı kapkaççıyı ele verdi Yüzlerce dakikalık görüntü inceleyen Kağıthane polisi, şahısların kimliklerini belirlemekte güçlük çekti.

    İstanbul’da genç kıza kapkaç VİDEO

    Kağıthane deki genç kızın kapkaça uğradığı anlar #1

    Yaralama suçundan da kaydı bulunan şahıs gözaltına alındı

    Şahısların kimliklerinin tespiti zora girince, ekipler bu defa motosiklet üzerinde detaylı araştırmaya başladı. Yapılan incelemede motosikletin üzerindeki “Ereenordu” yazısı polisin dikkatini çekti. Sosyal medyada aratan polis ekipleri, bu hesabın emniyette “yaralama” suçundan kaydı bulunan Nazmi E. O.’ya ait hesap olduğunu tespit etti.

    Şahsın ikametine baskın düzenleyen polis ekipleri kapkaççı Nazim E. O.‘yu yakalayarak gözaltına aldı.

    Asıl şüpheli yakalanıp cezaevine gönderildi

    Olayın sorulması üzerine şahıs, motosikletini olay günü 1 saatliğine Furkan K.’ye verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polisin yaptığı çalışmada, emniyette 7 adet suç kaydı bulunan Furkan K.’nin olaydan 4 gün sonra Beyoğlu’nda “yağma” suçundan yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

    Kağıthane deki genç kızın kapkaça uğradığı anlar #2

    O anlar kamerada

    Emniyete götürülen kapkaççı Nazmi E. O. isimli şahıs, burada yapılan adli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Kağıthane’de genç kızın cep telefonunu kapkaç yapan şüphelinin, kaçtığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.

     

    Kağıthane deki genç kızın kapkaça uğradığı anlar #3


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